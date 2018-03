Se rompe romance entre el gobierno y bachaqueros

Adolfo Hernández / Luchador Social-Articulista y Estadista. / Twitter @amigosporvzla /Adolfohernandez57@gmail.com

Los venezolanos le hemos solicitado al Gobierno Nacional mayor control por la seguridad: alimentaria, personal, social, jurídica, etc. Y les pregunto ¿Por qué no han descubierto la mafia que causa el desabastecimiento de alimentos, la gasolina, cabillas y otros productos en el país? Si todos los días se observan pasar varias gandolas precintadas por las Alcabalas de la Guardia Nacional hacia Colombia como si nada. ¿De quién será este negocio redondo?.

Observamos a Diputados opinar sin conocer del tema, El 04-08-2014, denuncio el Diputado Enrique Mendoza, que existe una red para especular con los alimentos y culpó de ello a los dueños de los supermercados. Por otra parte el Diputado Darío Vivas, dice que las colas que se ven son por “cizaña de la oposición”, y que el sistema biométrico no es una medida improvisada. A los políticos defender a los especuladores los pone de espaldas al soberano.

Cuando Arias Cárdenas propuso el Capta Huellas, de inmediato Nicolás Maduro, le refuto afirmando que eso era una locura y que no se implementada. Hoy ante la caída de popularidad del gobierno, por este tema, porque propone para el 30 de Noviembre el uso del Capta Huellas o sistema Biométrico, avalado por el C.N.E. ¿Sería la solución Salomónica?. Les recuerdo que este sistema ha sido muy criticado; pues se ha demostrado que han aparecidos muertos votando, así que mañana veremos muertos comprando. Entiendan que el capta huellas es un deposito de números de cedulas. Es decir que si poseo Cinco Números distintos de Cedulas hasta con el mismo nombre, podría comprar 5 veces. .

Tampoco podrán negar, que fue el propio Hugo Rafael Chávez Frías quien insito a un grupo de la sociedad civil venezolana “Alijunas””, y etnias indígenas Wayuu y Paraujanos; aprovechándose de su falta de conocimiento jurídico, a conformar y constituir las famosas cooperativas de servicio y transporte, para la extracción de alimentos y combustibles hacia Colombia, autorizándoles un cupo de 11 Millones 518 litros mensuales. Violándose fragantemente la Constitución. Otro Convenio realizó PDVSA con ECOPETROL, sobre venta de Gasolina para Colombia; revisen en Portal de Noticia Oficial RNV del 21-08-2008, Exportaciones de Gasolina para el Norte de Santander llegaran a 19 Millones de Lts, mensuales, Transportado por la Cooperativa “Cipriano Castro” desde el vigía hasta Cúcuta.

En mi Artículo de Opinión, del 14 de Julio de 2.014, “Gobierno apoya a Bachaqueros”, hice un llamado de rectificación al Gobernador del Estado Zulia, Francisco Javier Arias Cárdenas, el cual dio sus frutos. Le argumente que por autorización de la Secretaria de Administración y Finanzas, mediante Oficio del 30 de Junio de 2.014, dirigido a la Asociación Zuliana de Supermercados y Afines (AZUSA); les había hecho un favor a estos: “delincuentes de oficio” al aumentarles la dosis en entregas de los productos regulados; lo cual no se ajustaba a la realidad muy a pesar de nombrar cifras en base a criterios de consumo diario del INE. Y con fecha 21 de Julio de 2.014, mediante otro oficio, esta misma Secretaria rectificó su error en parte.

Por nombrar algunos: El Oficio del 30 de Julio 2014, permitía la entrega Semanal por persona, previa presentación de la Cedula de Identidad de 4 Lts de Aceites, 6 Kg de Arroz, 4 Kg de Azúcar, 5 Kg de Jabón el polvo, 6 Kg de Harina pan, 2 Kg. de Margarina. Gracias a Dios, hoy por Oficio del 21 de Julio de 2014, “se les redujo la compra” a: 2 Lts de Aceite, 4 Kg de Arroz, 2 Kg de Azúcar, 3 Kg, de Jabón en Polvo, 4 Kg de Harina Pan, 1 Kg de Margarina. De nuestra consideración creemos se puede afinar más la situación, pues es exagerada la entrega Semanal de 4 Kg de Harina de Trigo mas, de 6 Kg de pollo, 6 Unidades de Carnes de diferentes Tipos y pesos. 4 Kg de pasta, 3 Kg de Caraotas,3 Kg de Arvejas, 12 papeles higiénicos sin nombrar otros rubros; y les pregunto a todos ¿qué familia gasta y come tanto en una semana?

En el referido artículo además comente; que cualquier cliente habitual de un supermercado para acceder a la compra de algún producto regulado, tenía que hacer una compra superior a los 300 Bsf, mientras que a estos “Bachaqueros”, no se le requería dicho monto, y tal acción violaba el Articulo 21 de la C.N.R.B.V y los Artículos 2 y 16 de la Ley del INDEPABIS, que prohíbe condicionar las ventas. Bueno nuestro llamado ha tenido también el eco esperado, pues el Coordinador Regional de la Superintendencia de Costos y Precios Justo (One Soto), por los medios locales de fecha 26 de agosto, reconoció que es un delito y debe ser sancionado.

Ahora el Gobierno rompe su Romance con los Bachaqueros y el 25 de Agosto de 2014, Publica en Gaceta Oficial No: 40.481, El Decreto Presidencial No. 1190, que prohíbe exportar mas de cien (100) Productos incluyendo cinco categorías: A) Alimentos, materias primas y sus insumos, B) Productos de Higiene Personal, C) Productos para la educación y Construcción, D) Productos terminados, desechos sólidos insumos de Aluminio, Hierro, Acero, Cartón y papel, E) Productos de la Salud. Lo único que no prohíbe este Decreto es la Salida de Gasolina, Gasoil, Aceites de motor, otros Lubricantes, y Cemento “raro de verdad” la pregunta obligada es por que no se hizo antes, y otra será: quien cuidará que se cumpla este Decreto, si el propio General Vladimir Padrino declaro ante el Diario Versión Final este 29 de agosto de 2014, que fueron detenidos en el Táchira, quince (15) Guardias Nacionales por habilitar una trocha destruida recientemente. “Zamuros cuidando Carne” Continuara..

DC/ Adolfo Hernández