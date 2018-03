Diosdado Cabello: “En la oposición hay una pelea de pranes”

El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, entrevistado por el periodista José Vicente Rangel en Televen, aseguró que en la oposición “no hay un liderazgo”.

Aseguró que: “Estos cuatro meses han puesto a prueba al pueblo de Venezuela, al pueblo chavista y al pueblo opositor, y al que no tiene militancia política. El pueblo chavista se ha mantenido expectante, y en el sector opositor se ha producido una división (…)”.

“El chavismo está bien organizado en la figura del presidente Maduro (…) Se sentaron cuarenta muertos después, y se levantaron (…) la conspiración no ha sido vencida, ha sido vencida en las etapas (…) hay mucho financiamiento para eso, desde afuera están recibiendo plata”, afirmó.

Cabello subrayó que: “Querían causar una incisión a las Fuerzas Armadas, hacer una herida en la Fuerza Armada les habría permitido meterse por ahí”.

“A estas alturas creo que van a seguir sucediendo hechos de violencia aislada”, afirmó citando a Bandera Roja, a Voluntad Popular y otras organizaciones que a su juicio han sido responsables de hechos violentos.

Cabello aseguró que: “Aveledo es un figurín, que lo usan para dar declaraciones, (…) se para Allup y solo le hace caso Acción Democrática”.

“A Hiram Gaviria, que ha hecho propuestas importantes, no lo tratan en la MUD (…) No contamos con una oposición seria”, insistió.

Sobre las diferencias en la oposición insistió: “En la oposición hay una pelea de pranes de distintos sectores a ver quién sale primero del presidente Maduro (…) Si ellos se paran de las mesas de diálogo, las conferencias de paz han seguido en toda Venezuela (…) quienes no van son los partidos políticos, ellos se van a quedar por fuera”.

Consultado de posibles fisuras en el Psuv: “Yo no veo fisura por ningún lado (…) Hay interés de atacar constantemente”. “Creo que el partido va a salir fortalecido, es un partido que tiene que servir no solo para ganar elecciones, si no para la continuidad de la revolución”.

“Los que andan haciendo fiesta pensando que va a haber problemas se van a llevar un tortazo”.

“Hemos venido trabajando para que en el 2015 la Asamblea tenga mucho más fortaleza que en este momento”, dijo al asegurar que las bases del Psuv trabajan desde ya de cara a las elecciones legislativas.

“La Fuerza Armada no escapa a los problemas del país, ha sido atacada durante estos 15 años por la derecha, y ¿qué ha hecho la derecha con los militares que ha usado? Se han ido (…) En la oposición venezolana odian la Fuerza Armada, el plan era suprimirla, tal como ocurrió en Costa Rica y en Panamá”, expresó.

AR/DC/Panorama