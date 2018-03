Bartra quiere ser el ‘fichaje’ que el Barça necesita para su defensa

Marc Bartra jugó bien en Almería y mejor aún en Glasgow. Solo estos dos partidos han sido necesarios para que el canterano, de 22 años, del FC Barcelona esté siendo considerado como uno de los ejes de la defensa catalana y, por ello, quiere seguir convenciendo al Tata Martino de que no hace falta fichar a un central, objetivo del equipo desde hace más de una temporada.

“Estoy muy contento de cómo están yendo las cosas. Lo más importante es mantener el nivel del equipo. Eran partidos importantes porque había bajas, pero hemos mantenido el nivel y he trabajado en los entrenamientos para eso”, destacó el canterano español que ha pasado por encima de Alex Song y Adriano para establecerse como el preferido en la defensa del equipo durante la ausencia de Puyol y Mascherano.

“Lo veo un premio todo. Llevo 12 años en la casa. No lo he tenido fácil. No me han regalado nada. Me siento valorado y es bueno que la confianza que el míster tiene en mí la tengan también los compañeros”, señaló.

El contrato de Marc vence el 30 de junio de 2014 pero no haberlo renovado no le inquieta. Su mensaje es el mismo: “El escenario sigue igual. Mi cabeza está en el Barça y lo importante es que me sienta seguro. Estoy muy tranquilo. Lo trata mi representante con el club y yo debo estar centrado en el día a día. Llevo 12 años aquí. El Barça me lo ha dado todo y ojalá pueda estar más tiempo aquí”.

Luis Santander/@santander205/MD

Marca (Foto)