Algunos consejos para besar mejor

Besar a alguien puede ser una de las experiencias más gratificantes, sensuales y llenas de emoción, pero también si no eres muy experimentado puede echar por la borda una relación especialmente en sus inicios.

En fin no se estresen “¡Bienvenidos al curso básico de cómo besar de la manera correcta!”, no es una frase que vayamos a escuchar alguna vez, pero existen ciertas personas que han dedicado tiempo a descifrar el arte de los besos. Atentos hay consejos específicos para chicos y chicas.

Consejos para mujeres

William Cane, autor de The Art of Kissing, le preguntó a los hombres qué les gustaba y qué no les gustaba de besar. Al final consiguió una lista de recomendaciones para volverte una experta en el arte de los besos…o eso dice él. Les dejamos algunos de sus tips:

Abre más la boda. La investigación sugiere que los hombres prefieren los besos húmedos y con más lengua.

Inicia la sesión de besos.

Sé más agresiva con la lengua y toma parte activa en el beso.

En otras palabras: DEJA DE CONTENERTE. Libérate de prejuicios y deja que la pasión tome el control.

Consejos para hombres

No la ahogues con tu lengua. Al parecer es una de las quejas más comunes. No olviden chicos que nos están besando, no tratando de meter tu bebé alien por la garganta.

Cuida su respiración. Sí, parece increíble, pero hay chicos que se emocionan demasiado que olvidan que debes respirar. Queremos que ser besadas y no morir por asfixia.

Escucha la manera en que besa. Empata tu ritmo con el de ella. Responde la acción de su lengua con una acción parecida. Tomar el control y las riendas, puede ser sexy, pero olvidarse por completo de que existimos, es algo muy malo.