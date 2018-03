Secretario de educación niega hostigamiento en contra de docentes zulianos

Garantizó la estabilidad laboral para todos los prefesionales de la educación dependientes de la Gobernación del estado zulia.

En cuanto a la grabación mostrada por mas y rubi donde se podía escuchar presuntamente a la directora de educación del municipio san francisco manifestandole a los profesores de una escuela sureña que conocía informacion sobre su tendencia politica, la sub secretaria de educación del gobierno regional flor cristalino no aclaró si se tomarian medidas para evitar que estas acciones vuelvieran a ocurrir, sólo enfatizó que las sanciones estan previstas en la legislación venezolana y que ante ese despacho tampoco ha sido presentada la denuncia por aparente hostigamiento laboral.



Castejón tambien adelantó que se tienen previstas algunas reuniones con el nuevo ministro de educación para eliminar la figura del docente interino y convertilo en titular, asimismo recuperar 24 escuelas que no puedo culminar la gestiòn anterior.

Nota de prensa