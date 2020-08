Detenida una mujer de 56 años por pornografía en Anaco

View this post on Instagram

Capturada quincuagenaria por pornografía en Anaco Funcionarios de la Delegación Municipal Anaco, detuvieron a Marisela del Valle Curra de Hernández (56), en el sector 23 de Enero, Anaco, estado Anzoátegui, por pornografía. Las pesquisas efectuadas permitieron conocer que la mujer, ubicó fotografías de la víctima desprovistas de ropa, por lo que le creó un perfil falso en Facebook donde las publicaba. A su vez, consiguió imágenes de la hija de la víctima, publicándolas en dicho perfil social, donde indicaba que estas vendían su cuerpo por cinco dólares americanos, afectando el bienestar de las afectadas. Marisela, realizó estas acciones motivada por celos, debido que su ex pareja, sostenía una relación con la víctima; siendo puesta a la orden de la Fiscalía 14º del Ministerio Público del estado Anzoátegui. R: EMonasterios #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos