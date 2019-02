Yazmin Morales, Miss Costa Rica, denunció por abuso sexual a Oscar Arias

Yazmin Morales, Miss Costa Rica 1994, denunció penalmente al expresidente y premio Nobel de la Paz Oscar Arias por presunto abuso sexual, según la información fue divulgado en redes sociales.

Se conoció además que el Ministerio Público confirmó la presentación de esta segunda denuncia que se suma a la interpuesta el lunes por una activista antibélica que acusó a Arias de violación.

De acuerdo con el perfil Escri-Viendo, durante la Semana Santa de 2015 la denunciante habría sido invitada por Arias a su casa luego de que el presidente le hiciera una solicitud de amistad y le ofreciera una copia de su libro “Con Velas, Timón y Brújula”.

“Cuando ya yo me iba acercando a la puerta él se puso frente a mí, se atravesó en la puerta. Yo soy más alta que él, sin embargo, me agarró de la cabeza, yo andaba con el cabello suelto. Me agarró, me acercó a la fuerza al cuerpo de él, o sea, quedando cuerpo con cuerpo”, dice el texto de la denuncia.

Yazmin Morales agrega que “luego con una de sus manos me tocó mis senos por encima de la ropa y luego me dio un beso en la boca contra mi voluntad. Yo me quité, yo quedé congelada, no sabía qué decirle, lo único que se me ocurrió decirle fue ‘Don Oscar, yo tengo que irme’”.

De igual forma, la denunciante aseguró que no esperaba que una persona tan reconocida y a quien admiraba actuara de esa manera.

El Farandi