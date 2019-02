¡Viviendo el despecho! Lasso lanza su nuevo tema “Un millón como tu” (Video)

View this post on Instagram

No se dejen engañar por los dientes perlados y risueños, ni por mi camisa de vendedor de algodón de azúcar, la semana en que grabamos canción y vídeo de #UnMillónComoTú fue una de las más difíciles de toda mi vida. Pero a pesar de que la vida puede ser dura e inexplicable en muchos momentos, nos regala oportunidades de las formas más extrañas. Creo que no hay manera más honesta de cantar una canción de despecho, que viviéndolo en carne propia (aunque en ese momento no lo entendiera). Ya con el video terminado, se lo mostré a mi querida amiga @josettevidalr (Recordarán que junto a ella protagonicé una novela en Televen por unos 8 meses). Al verlo me dijo: “Wow, estabas hecho mierda, ¿no?” Y le dije: “Te juro que no estaba actuando”. Y me dice “Sí, créeme, yo sé, te he visto actuar”. JAJAJAJA qué desgraciada, me dolió. Este 1 de Febrero los espero con #UnMillónComoTú