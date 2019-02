Vea lo que contiene el kit de higiene de la ayuda humanitaria a Venezuela (Video)

Este viernes 15 de febrero, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) por sus siglas en inglés, publicó a través de su cuenta en la red social Twitter, que el sistema de salud en Venezuela se ha derrumbado, y que el kit de higiene que contempla la ayuda humanitaria es para mantener a los venezolanos sanos.

#Venezuela's health system has collapsed. @USAID is providing lifesaving medical supplies + hygiene kits like these to keep Venezuelans healthy & prevent disease. Take a look at what's inside! @usembassyve @USEmbassyBogota @USAID_Colombia @USAenEspanol @StateDept @WHAAsstSecty pic.twitter.com/qGkVlLw8xA

— USAID/OFDA (@theOFDA) February 15, 2019