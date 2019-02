Tiempo de rematar. Por Paciano Padrón (@padronpaciano)

A esta hora nadie duda de que Nicolás Maduro Moros está contra las cuerdas, con el tiempo vencido y los santos de espaldas. No obstante, hay que rematar la faena, habremos triunfado cuando se cumplan los tres tiempos que la Asamblea Nacional visualizó desde el pasado 5 de enero: salida del usurpador, gobierno de transición y elecciones generales para el restablecimiento pleno del Estado de Derecho. No es poco lo logrado en un mes, desde el 5 de enero, cuando se instaló la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional en el presente quinquenio, bajo la conducción del Diputado Juan Guaidó, pero por supuesto no es suficiente. Es hora de apretar el paso, tiempo de rematar.

Lo más importante que hemos logrado en el mes transcurrido es que renació la esperanza en la inmensa mayoría de los venezolanos. Si algo saben las dictaduras comunistas es matar la esperanza de la gente, es hacerle entender que la tragedia es para toda la vida, que no hay salida, que más vale no remar en contra, sino rumiar en silencio la tristeza. La esperanza del pueblo en el cambio es el arma más potente contra la dictadura. Hemos visto la luz al final del túnel y no queremos volver a la oscuridad, nos aferremos a la esperanza del cambio.

Puedo afirmar que en el mes transcurrido, desde el 5 de enero hasta hoy, no percibo errores en la estrategia de la Asamblea Nacional, ni en los pasos dados por el Presidente Guaidó. Lo que acabo de decir-que no ha habido errores sino aciertos en todo un mes de actividad- no es una nimiedad, es trascendente y muy estimulante para el sector mayoritario de nuestro pueblo, que ha visto a sus líderes incurrir en numerosos y reiterados errores en los últimos 20 años.

Por el contrario, del lado del régimen usurpador reinan la desolación, el cansancio, las divisiones y pugnas internas, llueven las culpas que unos atribuyen a otros, generando más desconcierto y confusión en un sector sin aliento. Son numerosos los que han dado un paso al frente reconociendo a Guaidó y confesando el fracaso de quienes arruinaron el país.

En el campo internacional el escenario está servido para actuar. La mayoría de los países democráticos de América y Europa han entendido nuestras motivaciones y luchas y reconocen al Presidente Guaidó como legítimo Jefe del Estado venezolano, con el carácter de Encargado de la Presidencia de la República. Pero hay más, otros dan un paso superior al dar apoyo a la ayuda humanitaria que hoy el pueblo requiere, han integrado la Coalición Internacional que está decidida a hacer llegar la ayuda, quiera o no el usurpador, con disposición a hacer uso de la fuerza, si la sinrazón pretende seguir impidiendo que los alimentos y las medicinas lleguen a quienes padecen hambre y enfermedades.

Es probable que algunos de nosotros quisiéramos que las cosas ocurriesen más rápidamente, pero estos asuntos tienen su tiempo, y se están cumpliendo de manera exitosa, generando más respaldo y sumando esperanza. Entiendo que brote la inquietud de acelerar. Yo hago nuevamente un voto de confianza en el Presidente Guaidó y en el equipo que le acompaña.

Si hubiese el más mínimo grado de amor a Venezuela en Maduro y en el cogollo que le acompaña, ya se habrían puesto de lado para permitir que la historia avance. Resisten hasta más allá de lo humanamente explicable, porque están en juego intereses de organizaciones criminales internacionales, que hoy denunciamos nuevamente: el narcotráfico, la guerrilla colombiana, Hezbollá, el Estado Islámico y otros entes del terrorismo internacional que han chupado a Venezuela y tienen en nuestro territorio espacio para actuar impunemente y con plenas garantías.

Contra todo eso lucha el pueblo de Venezuela y no va a ceder. Estamos firmes en la esperanza. Es tiempo de rematar.

