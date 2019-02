Sobreviviente de la tragedia del Flamengo reveló detalles del incendio

Uno de los sobrevivientes en la tragedia del Flamengo en Brasil, reveló cuál fue el principal motivo del incendio que dejó 10 muertos y varios niños heridas.

Felipe Cardoso, un jovencito que llegó a las instalaciones en el Ninho do Urubu este mismo mes, contó que un desperfecto eléctrico desató la catástrofe.

En declaraciones a Coluna do Flamengo, el joven que ocupaba la habitación donde se inició el fuego relató que “el aire acondicionado empezó a incendiarse” y tuvo que salir corriendo. Además, manifestó su angustia por no haber sido capaz de ayudar a sus compañeros. ” Estoy bien, por poco no estaría más vivo. Sólo quiero olvidar las escenas”, dijo.

Incêndio ocorreu no meu quarto, só tenho que agradecer a Deus por conseguir acordar e escapar da morte, Deus conforte meus irmãos💔🙏🏾😭 — Felipe (@_felipinho010) February 8, 2019

Globovisión