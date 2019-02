¡Sillas en el aire! En golpes terminó el “Festival de Vallenatos” en Maracaibo (Video)

View this post on Instagram

QUE MAL PORTADOS Esto pasó en el concierto "Festival de Vallenatos" efectuado en la ciudad de Maracaibo en la noche de este viernes. Funcionarios del gobierno de Omar Prieto, entre ellos el ex director de Polisur Harry Romero en plena concierto se cayeron a golpes tras sucitarse una discusión con un individuo de origen arabe.