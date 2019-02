¡Sigue la crisis! Marabinos esperan en largas colas para obtener agua

View this post on Instagram

CUANDO NI AGUA HAY Este video cortesía me lo hacen llegar, es la planta de Hidrolago en el sector Santa María de Maracaibo. Los que tienen carro recorren kilómetros y cargan agua para llevarla a sus casas. Pero hay otros que hacen recorridos similares a pie, usando carritos para llevar botellones y tobos. Los he visto recoger agua en Cañadas, jardineras, pozos, robarsela de tanques, en fin, de todo con tal de conseguir agua. Lo que más llama la atención es que desde hace una semana, las autoridades dicen que el problema ya está solucionado, el vídeo dice todo lo contrario. Por algo se ganaron, Y BIEN GANADO por cierto, el calificativo de MENTIROSOS PATOLÓGICOS. #Venezuela #Zulia #insta #historias #crisis #ayudas #caos #salud #febrero #agua