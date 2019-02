ServicioPúblico Requieren con urgencia medicamentos para Ivan José Araujo Aular de 16 años

View this post on Instagram

El es Ivan José Araujo Aular, tiene 16 años está en el hospital Coromoto de Maracaibo. El joven fue herido de bala en estado de gravedad por la GNB. Este delito no quedará impune @nicolasmaduro pagarás por esto y por todo lo que has hecho. Necesita con carácter de urgencia lo siguiente: 1 Frasco de potasio, 1 Frasco de gluconato de calcio y 14 ampollas fentalino. Teléfono de contacto: 04146822812 Esther Aular. Ayúdanos a compartir si puedes https://www.gofundme.com/nuzp43-todos-con-ivan?teamInvite=J2CRxZxPqFqQzsIZJ8n9UUIamfSUKpMju8ftgu9RncflOlNTSpbYimsUtmVMDovd @resistenciaveoficial @resistenciacaracasoficial @soldadosdefranelas @gustavolainette @the_ratattack2.0 @calley350vzla @venezuelaensc @notitrigalvzla @guerrera_de_ultramarvzla @notas_24 Dios con nosotros, cúmplase! #ResistenciaVenezolana #OscarPerezSomosTodos #InjerenciaHumanitariaYa #IntervenciónMilitarenVenezuela #MuerteAlaDictadura #UneteAlaLucha #VivaVenezuelaLibre #GobiernoAsesino #venezuelalibre #EEUU #Venezuela #VenezuelaLibre #mnsf #SoldadosdeFranela #SoldadosdeFranelas #Resistencia #SeamosNosotrosElCanalHumanitario #AyudaHumanitaria