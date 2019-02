Se ganó la lotería y recogió su premio millonario con una máscara para no compartirla con nadie (Video)

El hombre sabía desde noviembre pasado que recibiría el equivalente a más de tres mil millones de pesos. Sucedió en Jamaica.

El sujeto le contó al Washington Post que no había ido a cobrar su premio porque, al enterarse, fue tal la emoción que se enfermó.

Finalmente, fue a reclamarlo después de 54 días, pero lo hizo con una máscara de Scream porque, afirmó, no quería que sus amigos o familiares supieran y tuviera entonces que compartir el botín.

En redes sociales se hizo viral la imagen del hombre disfrazado mientras firma el acta del Super Lotto.

De acuerdo con la prensa local, solo se sabe que parte del dinero lo utilizará para invertir en un pequeño negocio que tiene.

The #SuperLotto winner gets ready to collect their millions!💰 pic.twitter.com/Xg4VluIsOy

This is that happiness only a #SuperMillionaire knows about😎 pic.twitter.com/xjRxtModuR

— Supreme Ventures Ltd (@SVLGrp) February 5, 2019