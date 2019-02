Se encienden las alarmas en el Barcelona: Sufre una contractura leve ante el Valencia y es duda para el clásico

Leo Messi se ha retirado del encuentro contra el Valencia disputado en el Camp Nou con molestias. Ha tenido que ser atendido en la banda de la pierna derecha y es una incógnita si podrá jugar el próximo miércoles contra el Real Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Sufre una contractura leve. En el Camp Nou son optimistas con su participación contra los de Solari.

“Entre mañana y pasado tenemos que valorar exactamente cómo está Messi. ¿Qué tiene? No lo sé, me gustaría ser muy claro y decir que tiene una contractura. No sé exactamente lo que es, tendrá alguna pequeña molestia, como otros. Vamos a esperar qué dicen los médicos”, ha comentado Ernesto Valverde, quien ha adelantado que la lesión no es importante.

El argentino descansará este domingo, el equipo no se ejercitará, y en función de su estado el lunes, el Barcelona valorará su participación en la Copa contra el Real Madrid. Pero, a priori, la lesión no es importante, la contractura es leve, y todo apunta a que podrá estar contra los de Solari. No le van a hacer más pruebas. Ya se las han hecho esta noche en el Camp Nou. Sólo debe descansar. Se ha lesionado en una acción Lato.

Messi ya se perdió el choque de LaLiga de la primera vuelta contra el Real Madrid, por la fractura en el brazo, pero parece que podrá estar en el de la Copa.

Gerard Piqué también ha acabado el choque con molestias: ha chocado con Gameiro y ha tenido que ser atenido por una brecha en la cabeza.

