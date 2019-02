Rubio a Benavides: No destruyas a la GNB siguiendo órdenes ilegales

“Benavides, pronto Nicolás Maduro ordenará acciones que usted sabe muy bien que sus subordinados no seguirán. Venezuela te necesitará y a un GNB fuerte para mantener la paz durante una transición a la democracia. No te descalifiques y destruyas a la GNB siguiendo órdenes ilegales e inmorales”, manifestó Marco Rubio, senador estadounidense, al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio Benavides Torres.

El senador estadounidense también aseguró a través de sus rededes sociales, que varias personas cercanas a Maduro se encuentran buscando una estrategia de salida. “Solo es cuestión de tiempo”.

Maduro thinks he can wait this out. Just buy time until the protests lose momentum & the world loses interest.

Not gonna happen!

It only gets worse for him from here. I know for a fact that several in his inner circle are looking for an exit strategy. Just a matter of time. https://t.co/zV5b6MHvy9

— Marco Rubio (@marcorubio) February 16, 2019