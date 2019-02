View this post on Instagram

En exclusiva el Secretario de Edo. De #puertorico Luis Rivera Marín me confirmó que el primer avión con ayuda humanitaria que salió de Puerto Rico ya aterrizó en #Venezuela #graciaspuertorico🇵🇷Mientras montaban su guarimba en la frontera con #Colombia por aire les llegó el primero de muchos! Según me dicen…😉 video por @juliegiliberti