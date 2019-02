¡Polémica! Angie Pérez criticó a Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó (Foto)

View this post on Instagram

Con mi primera dama NO SE METAN. . . Mi @fabiirosales que Dios te bendiga. Que todos los arcángeles te cuiden a ti y a tu familia. . . #MiPrimeraDamaNoSeToca #AhoraSiSoyEnchufadaPaQueLeDiganALaMarditaOperada #MiMasMejorAmiga #YseCallan