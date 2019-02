¡Perdió el control! La reacción de Roberto Messuti tras entrevista de Omar Enrique en la que negó tener relación con Maduro

Luego de que el cantante venezolano Omar Enrique asegurara a un medio de comunicación colombiano que no está vinculado al régimen de Nicolás Maduro, varios artistas chavistas se molestaron y criticaron la posición del merenguero.

Como nos encanta mantener informados a nuestros lectores, estuvimos presentes en un grupo de WhatsApp, donde pudimos presenciar como el actor venezolano Roberto Messuti le dice de todo y hasta amenaza a Omar Enrique por decir que no está vinculado con el régimen de Nicolás Maduro.

“Saludos camaradas, compatriotas, hermanos y hermanas… Saludos hermano querido Omar Enrique, coño pana querido uno lee esa declaración tuya y uno podría pensar que tu no estás con nosotros”, le reclamó Roberto Messuti a través de un audio enviado a su grupo de WhatsApp.

Ante las acusaciones que le hizo el actor Roberto Messuti, Omar Enrique le respondió y le dijo que el no tiene ningún cargo político y tampoco va a Colombia a hablar de política.

“En primer lugar yo no ejerzo cargos políticos, en segundo lugar yo soy amigo del presidente y siempre lo he apoyado y el día sabado me hicieron una entrevista de una hora para Caracol, te invito que la veas. Y en tercer lugar yo no hablo de política en Colombia, porque yo voy es a hacer mis vainas de cantante… Mi amistad con mi presidente está más que clara y lo puedes ver en mi entrevista”, aseguró el cantante venezolano.

Ante la respuesta que dio Omar Enrique, Roberto Messuti se molestó y le dijo que todos vieron el video y pudieron ver claramente lo que dijo: “Yo lo que te critico es que no tuviste las bolas de decir: ‘Si, yo soy chavista, yo defiendo al gobierno revolucionario que preside el Presidente de Nicolás Maduro Moros, pero yo no hago proselitismo en las tarimas donde canto, porque yo le canto a todos y todas, así sean chavistas o no lo sean…’ Ahí fueron donde te faltaron las bolas de reconocer tu supuesto apoyo a la revolución… No lo apoyaste, hablaste todo cagado y hay que ver que usted si se ha beneficiado de le revolución”.

Por su parte Omar Enrique le pidió a Roberto que lo apoyara ya que la oposición venezolana le ha dicho de todo la última semana: “Compadre Roberto deja los ataques apóyame y por una declaración q no digo nada no me trates así bastante me han escoñetado y me han dado palo esta semana como para q de este lado también lo hagan no es justo”, escribió.

Durante su discusión en su grupo de WhatsAp, Roberto Messuti le puso de ejemplo al cantante Paul Gillman quien tenía que hablar neutral para poder participar en un festival de rock en Colombia y el hizo lo contrario, demostró su amor y apoyo hacia el chavismo: “Allí esta nuestro compañero Paul Gillman que tenía que hablar en neutro y el con dos bolas habló como tenía que hablar y eso le costó no estar donde tenía que estar… Ese es todo el reclamo”.

Por supuesto, el cantante Paul Guillman también está presente en este grupo de WhatsAp de artistas chavistas y le respondió a Omar Enrique, dándole una lección de lo que es el amor y el apoyo a la revolución bolivariana: “Es duro de verdad compañeros, yo soñé toda mi vida estar en el festival más grande que se hace en Latinoamerica y por ser chavista me dijeron: ‘si tu te pronuncias contra el presidente te subes sino te bajas’ y los mande a comerse un cerro de mierd**, yo creo que a veces uno tiene que renunciar al sueño más grande que tu tienes por la lealtad”, aseguró.

Ante las criticas que le hizo Roberto Messuti, Omar Enrique se defendió y le dejó bien claro que durante mucho tiempo el ha demostrado su amor por Chávez y por Nicolás Maduro: “ultimadamente Roberto respeta mis formas de defensa, yo no dije las mierdas que allí se escriben nojoda, yo también he inmolado mi carrera por mi posición frontal, no solo desde Nicolás sino con Chávez. Ah, que hemos tenido la capacidad de entrar en gerencias para que la economía quede de este lado y con la misma pagar las campañas de nuestros gobernadores y alcaldes, no me vengas tu con tu brabuconeria soberbia, tu hostilidad y tu desprestigio y anda a lavarte ese cul*”, escribió.

Por último, el actor venezolano se molestó tanto ante la respuesta de Omar Enrique y hasta lo sacó del grupo de WhatsAp y le dijo que el está con el gobierno para hacer negocios: “Tu lo que cuidas es tu cambur, tu estás pegado en le gobierno es para hacer negocio y te la pasas diciendo que eres amigo de Nicolás Maduro Moros, tu no eres amigo de nadie… Tu eres un maracucho oportunista y trepador y donde te vea te caigo a coñaz** Omar Enrique, cag**”, afirmó.

