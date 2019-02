Pasaje de la ruta Machiques-Maracaibo en Bs.S 1.800

Usuarios de las diferentes rutas extraurbanas de Machiques de Perijá, estado Zulia, se quejaron por el incremento desmedido que permanentemente realizan los choferes de este municipio.

La población denunció que si bien es cierto que los precios de los lubricantes, cauchos y repuestos para vehículos están muy costosos, también es una realidad palpable que los transportistas de las líneas extraurbanas e interurbanas que hacen vida en Machiques están especulando descaradamente con los precios de los pasajes.

Alejandro Paz, usuario y habitante de la parroquia Río Negro, dijo lamentar la situación porque esos aumentos se dan en un abrir y cerrar de ojos. “La gente que tiene que viajar semanalmente, no puede hacerlo porque el pasaje cuesta mucho. La última vez que me vine estaba en 700 bolívares y en este momento está en 1.500, es decir, subió el doble; viajar todas las semanas no se puede. Lo que usted gana se va con el pasaje, lo cual es un duro golpe al bolsillo de las familias que no tenemos trabajo”, destacó.

Yelitza Salas, usuaria de la ruta Machiques-Maracaibo, lo consideró caro, y agregó: “Pero igual uno tiene que pagar los 1.800 bolívares para ir a Maracaibo a hacer las diligencias. A dónde se queja uno; todo está en las mismas manos, no hay defensa. Además hay que ponerse en los zapatos de los choferes. La verdad es que hay que tener en cuenta lo que cuesta un kilo de arroz, de harina de maíz, es decir, que ellos trabajan para comprar pura comida”.

Yorgelys Calvo, pasajera de la ruta extraurbana, señaló: “Para viajar a la ciudad de Maracaibo necesito alrededor de 5.000 bolívares soberanos, solo para el gasto de pasajes. La semana pasada costaba 1.000 bolívares y desde esta semana se debe pagar 1.800 (solo ida). Viajar a la capital zuliana para hacer diligencias médicas se ha vuelto imposible por los altos costo del pasaje”.

Por su parte, el presidente de la Unión Línea Autos Perijá (Ulap),

Edgar Toro, comentó que ante la escasez de los suministros, repuestos y cauchos, además de los altos costos, ellos se ven obligados a aumentar, pues la hiperinflación que existe en el país los empuja a estos ajustes.

“Cada vez que se aumenta el pasaje estamos garantizando la circulación de nuestras unidades de transporte. Puedo decir que estamos operativos en un 80 %, a pesar de las dificultades que te mencioné anteriormente”, añadió.

Toro agregó que a pesar de recibir en ocasiones beneficios de dotación de cauchos por parte del Ministerio de Transporte, esto no es suficiente: “La última vez solo nos dieron 100 cauchos para las busetas, alcanzó para 25 unidades; eso no abarcó el 50 % de la flota”.