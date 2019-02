Oscar Pérez: ONG pedirá a la AN autenticar títulos profesionales de venezolanos en el exterior

La ONG Unión Venezolana en Perú solicitará formalmente a la Asamblea Nacional, evalúe crear un grupo especial de trabajo que permita autenticar los títulos profesionales de universitarios venezolanos que se encuentran en el exterior y no pudieron ser apostillados antes de salir del país. Tal información fue suministrada por Oscar Pérez, presidente de esta organización.

“Miles de profesionales venezolanos que han arribado a Perú no han podido avanzar en el reconocimiento de sus grados universitarios en este país, pues no es un secreto la existencia de mafias oficiales que cobran hasta dos mil dólares por apostillar documentos, cuando el sueldo mínimo no supera los seis dólares mensuales, lo cual imposibilita la realización de trámites que permitan el ejercicio regular de las profesiones para las cuales se prepararon académicamente”, dijo Pérez.

“Conversé con el Diputado Francisco Sucre a quien planteé la propuesta, que permitiría crear un grupo de trabajo integrado por miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Política Interior y Educación, que establezca mecanismos de coordinación institucional con universidades e institutos tecnológicos de todo el país, como también las representaciones diplomáticas recién designadas, a los fines de certificar la legalidad y autenticidad de los títulos profesionales de estos miles de ciudadanos venezolanos que se encuentran en el exterior subempleados”, expresó Oscar Pérez.

“Finalmente sería el representante diplomático designado por el presidente Juan Guaidò, quien emita la autenticación del documento presentado, lo cual permitirá que miles de venezolanos cristalicen el sueño de trabajar en las áreas para las cuales se formaron académicamente, y en el caso de Perú aprovechando las bondades que buscamos impulsar a través del Plan de Asimilación Productiva o reubicación geográfica de los profesionales graduados en Venezuela”, dijo.

Oscar Pérez informó que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, Diputado Francisco Sucre, se mostró interesado en la propuesta planteada e indicó llevará la iniciativa al seno del parlamento venezolano en los próximos días. “Ya basta que las mafias sigan haciendo su agosto con las apostillas y generando mayores problemas a los venezolanos, está propuesta busca empoderar aun mas a la legitima Asamblea Nacional e impedir que usurpadores sigan generando contratiempos a los venezolanos, incluso cuando se encuentran en el exterior”, finalizó expresando.

Nota de Prensa