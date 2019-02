Omar Enrique desmiente vínculos con Maduro: “Mi trabajo es cantar” (Video)

El cantante venezolano Omar Enrique, aseguró no estar vinculado al Gobierno de Nicolás Maduro, luego de que en días pasados se le restringiera la entrada a Colombia por considerarse un “colaborador del régimen”.

“Yo soy artista y nunca he ejercido cargos políticos”, expresó el cantante a un medio colombiano.

“Mi trabajo es cantar, eso es lo que yo he hecho, nunca he tenido ningún responsabilidad en las decisiones políticas de mi país, nunca me he puesto por las las redes sociales a hacer proselitismo político, ni voy a Colombia a hablar de política”, aseguró.

El cantante de merengue afirmó sentirse “triste” por la decisión “injusta” del Gobierno colombiano, y espera que que sea rectificada.

Según información del director de Migración Colombia, Christian Kruger, el venezolano tenía previsto presentarse en diferentes eventos del carnaval de Barranquilla.

