Mike Pompeo: Los venezolanos demostraron que quieren democracia

A través de su cuenta en Twitter Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, respaldó el discurso de este sábado de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

“Como Juan Guaidó ha dicho, los venezolanos “quieren reconstruir su país y su libertad”. Lo mostraron una vez más hoy. Estados Unidos se encuentra con los valientes de Venezuela mientras luchan por el retorno a la dignidad y la democracia”, expresó el diplomático estadounidense.

“Vamos a solicitar la protección de los activos de Venezuela también en Europa. Repito, no se van a robar el dinero de los venezolanos”, dijo.

As @JGuaido has said, Venezuelans “want to reconstruct their country and their liberty.” They showed that once more today. The United States stands with the brave people of Venezuela as they strive for a return to dignity and democracy. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/Utsk4tI48A

