Maribel Suárez: “Los universitarios no aceptamos que insulten más nuestra inteligencia por medio de la Consulta que realiza el CU”

Según la opinión de la dirigente Gremial Universitario Dra. Maribel Suarez Manchas dijo, “Es inaceptable que a estas alturas pretendan hacernos creer que el Consejo Universitario de la ULA no tiene hasta un grupo de wassapt para oponerse de acuerdo y fijar una posición contundente de la talla que ha tenido por ejemplo la Universidad Experimental del Táchira”.

“Estamos cansados de los insultos a los sindicatos y gremios por defender a los trabajadores, porque es muy fácil obligarte a ir a trabajar cuando no tienes que pasar horas para subir y bajar pagando unos pasajes carísimos, comiendo mal, luchando contra la delincuencia, sin que tu sueldo alcance para medio litro de aceite para el motor de los que tenemos carro. Estamos hartos de las burlas hacia nosotros que se escuchan por las ondas hertzianas donde nos llaman parásitos universitarios y hasta se dan el tupé de reírse y de llamarnos, chavista de clóset, la viuda de la polar, entre otros improperios que no les da mucha “talla universitaria “de las que tanto presumen algunos consejeros universitarios”, aseguró.

Al Consejo Universitario se le olvido debatir la situacion interna de la ULA

2No hemos escuchado ni un Consejo Universitario donde se debata las pésimas condiciones laborales de los trabajadores donde no tenemos tinta, papel, computadoras, nos asaltan en nuestras oficinas, nos desvalijan los carros y hasta se luz roban completos se han suicidado trabajadores productos de la situación del país, han emigrado un importante número, no hay agua en edificio Administrativo de la ULA, no cobramos a tiempo, los aguinaldos los pagaron tarde y por partes, no hay implementos para limpiar oficinas ni los instrumentos que usan en Ginecología de Camiula por dar un ejemplo”, precisó.

Uds. si tienen miedo en reconocer a Guiado, Uds. si son chavista de closet

“Ante esta inaceptable situación todavía consultan ¿si se reconoce a nuestro Presidente Juan Guaidó? Se están muriendo nuestros trabajadores de cáncer, y van a consultar si reconocen a Juan Guaidó nuestro Presidente Juan Guaidó que está luchando para que ingresen medicamentos para ellos? ¿Hacen una consulta para después decir que no es vinculante? Realizan una consulta para decir lo que los universitarios llevamos casi un año expresando por escrito y a viva voz? ¿Van a consultar a casi un mes de la Juramentación lo que todos estamos expresando en la calle como lo es que Juan Guaidó es el Presidente de Venezuela?”, exteriorizó.

“De verdad, entre universitarios es imposible que al menos no nos riamos de quienes pretenden insultar la inteligencia, no solo de los trabajadores sino del Bravo pueblo Mérida que también los escucha por la radio y sabe que no mentimos cuando expresamos estás palabras. Cuando anuncien los resultados “para no comprometerse como Consejo Universitario” ya será muy tarde hasta para reírse, ya hoy es tarde, así que para que no se me contagie la reacción tardía de *algunos consejeros, porque no son todos como lo hemos escuchado en radio*, aquí finalizó Suárez Mancha.

Nota de Prensa