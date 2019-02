Marco Rubio: Marchas opositoras son lideradas por venezolanos, no por EE UU

El senador estadounidense Marco Rubio expresó, la tarde de este sábado, su respaldo a la manifestación convocada por la Asamblea Nacional y el presidente interino, Juan Guaidó.

Millones de ciudadanos de todo el país marcharon en las calles para expresar su rechazo a Nicolás Maduro y exigir un cambio de gobierno. Rubio aseguró que no se trata de personas organizadas bajo la tutela del gobierno de Estados Unidos, sino de un movimiento genuinamente nacional.

“La próxima vez que alguien diga que Estados Unidos está dirigiendo los esfuerzos para lograr un cambio de régimen, envíele este video. EE UU no organizaron este movimiento, sino que es liderado por el pueblo venezolano. Ellos merecen todo el crédito y nuestro apoyo”, dijo Rubio, quien además difundió un material audiovisual de una marcha en el que se observaron miles de personas.

El también congresista por el estado de Florida publicó otro video en el que se observó la poca participación de la gente en la marcha oficialista, también pautada para este sábado.

“Tengan en cuenta que los trabajadores estatales fueron advertidos de que podrían ser despedidos si no iban”, aseveró Rubio.

The next time someone says this is a U.S. led effort to bring “regime change” in #Venezuela send them this video. The U.S. didn’t organize this movement. This is led by the Venezuelan people. They deserve all the credit and our support. #2DeFebrero https://t.co/zZZCOiEjXQ

— Marco Rubio (@marcorubio) February 2, 2019