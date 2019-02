Marco Rubio instó a militares permitir el ingreso de la ayuda humanitaria en Venezuela

Este domingo 3 de febrero a través de su cuenta en Twitter el senador estadounidense Marco Rubio instó a los militares de alto rango de Venezuela a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria que suministrarán Estados Unidos y otros países.

“Los líderes militares ahora deben decidir si dejarán que los alimentos y medicinas lleguen al pueblo o si ayudarán a Maduro”, es parte del mensaje del Senador.

Además de Estados Unidos, Colombia también anunció a Guiadó que ha puesto a disposición una de sus ciudades fronterizas con Venezuela como centro de acopio.

Military & police leaders in #Venezuela must now decide to either help food & medicine reach people,or help #Maduro instead.

And rank & file soldiers & police officers do not keep food & medicine from reaching your suffering families & neighbors by following illegitimate orders. https://t.co/dM5hgmJuvP

— Marco Rubio (@marcorubio) February 3, 2019