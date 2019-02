Marco Rubio advierte: Se acaba el tiempo para que los militares de Venezuela defiendan la Constitución

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de la Florida, aseguró que los militares venezolanos deben defender la Constitución.

“Se está acabando el tiempo para que los líderes militares de Venezuela defiendan la Constitución reconociendo Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y apoyando la salida de Nicolás Maduro”, dijo Rubio en su Twitter.

El senador indicó que si los militares defienden la Constitución, Estados Unidos está dispuesto a cumplir con la Ley de Amnistía.

“Si lo hacen, Estados Unidos está dispuesto a cumplir con la Ley de Amnistía y potencialmente eliminar las sanciones. Sino, puedes vivir el resto de tus días como un paria internacional”, indicó Rubio.

