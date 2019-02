Marco Rubio: A los militares venezolanos se les acaba el tiempo para apoyar salida de Maduro

El senador cubano-americano, Marco Rubio, dijo este miércoles #6Feb que a los militares venezolanos se les está acabando el tiempo para defender la Constitución, reconocer a Juan Guaidó, y apoyar la salida de Nicolás Maduro.

En el mensaje posteado en inglés, Rubio dijo textualmente:

“El tiempo se está acabando para los líderes militares de # Venezuela para defender la Constitución reconociendo y @ jguaido apoyando la salida de # Maduro.

Si usted está dispuesto a cumplir con la ley de Amnistía, potencialmente se eliminarían las sanciones. Si no vives el resto de tus días como un paria internacional”.

Time running out for #Venezuela military leaders to defend constitution by recognizing @jguaido & supporting #Maduro exit.

If you do U.S. willing to abide by amnesty law & potentially remove sanctions.

If you don’t you be live the rest of your days as an international pariah.

— Marco Rubio (@marcorubio) February 6, 2019