Maduro le pide paciencia a los venezolanos: “Necesitamos 10 años para tener una economía sólida” (Video)

View this post on Instagram

Maduro le pide paciencia a los venezolanos: "Necesitamos 10 años para tener una economía sólida. – “La Venezuela que existía hace 20 años es muy distinta a la que existe hoy. Un pueblo con su derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la recreación, al trabajo estable. Un pueblo que tiene todavía muchos retos y necesidades por resolver. Y… para las grandes tareas de la economía, del aparato productivo nuevo, yo creo que Venezuela va a necesitar por lo menos 10 años más en el apuntalamiento de un aparato productivo sólido, desde el punto de vista tecnológico sustentable, y que genere la suficiente diversidad en la riqueza nacional para no depender de un solo producto: el petróleo”.