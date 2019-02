Llega la última aventura de Hipo y su dragón Chimuelo

Los admiradores de los dragones y los cascos con cuernos se preparan para decir adiós a Hipo y Chimuelo tras casi una década de conocerlos con la tercera entrega de “Cómo entrenar a tu dragón”, pero no lo harán sin antes disfrutar de una última aventura.

“Algo que me ha llamado la atención de esta película es que te lleva por todas las emociones”, dijo Eleazar Díaz, quien hace por tercera ocasión la voz de Hipo, el vikingo entrenador del dragón Chimuelo y líder de su tribu, en la versión de la cinta animada en español.

“La evolución ha sido increíble”, agregó el actor mexicano en una entrevista telefónica con The Associated Press (AP). “Creo que a lo largo de estas tres películas se ha visto una evolución no solo de Hipo y de Chimuelo sino de todos los personajes, incluso físicamente”.

“Cómo Entrenar a tu Dragón 3: El Mundo Oculto”, que se estrena el viernes en México, es producida por DreamWorks Animations, el estudio detrás de “Shrek”, “Madagascar” y “Kung Fu Panda”.

La popular trilogía, basada en la serie de libros de la autora británica Cressida Cowell, comenzó en 2010 y cuatro años después se estrenó la segunda parte.

La tercera película, originalmente titulada en inglés “How to Train Your Dragon: The Hidden World”, se estrena en Estados Unidos el 22 de febrero con un elenco de voces que incluye a Jay Baruchel (Hippo) y América Ferrera (Astrid).

Las novedades

En esta entrega Hipo y su fiel amigo, el dragón Chimuelo, descubren que éste no es el único de su tipo. Al mismo tiempo viven las amenazas de Grimmel, un villano que busca atrapar a todos los dragones furia nocturna, el tipo de Chimuelo.

La película no es solo un adiós; tiene mucha aventura, suspenso y romance. Por su parte Hipo sigue madurando: tras haber aparecido como un niño en la primera película, ahora es todo un adulto con problemas que involucran a toda su comunidad.

Pero no deja de mostrar un lado emocional pues, a pesar de ser el líder de su tribu tiene dudas, incluso llega a llorar y sabe escuchar a los demás.

“Eso es lo que me encanta de Hipo. No es el típico héroe que todo el tiempo tenga que estar fuerte, creo que es un héroe mucho más humano”, señaló Díaz, quien se sintió tan en casa que apenas requirió de tres días para grabar la voz de su personaje, menos que en las ediciones anteriores.

La gran amenaza

Hipo se da cuenta que para superar la amenaza de Grimmel necesitará mucho trabajo en equipo, por lo que uno de los temas centrales de la cinta es que la unión hace la fuerza.

“Aunque como en todos los equipos a veces hay diferencias o hay problemas, lo que importa al final de cuentas es que un problema jamás se va a arreglar solo”, apuntó el actor. “Creo que, y esto también lo digo para la vida personal, cuando estás unido es más fácil solucionar todo”.

Agregó: “Es la conclusión perfecta de una saga tan maravillosa y de una trilogía tan llena de emociones, no se la pueden perder”.

