Kovalev recupera el título semipesado tras vencer a Álvarez

El ruso Sergey Kovalev recuperó el título del peso semipesado, al vencer por decisión unánime al colombiano Eleider “Tormenta” Álvarez, en una pelea de revancha que se disputó este domingo.

Fue el combate estelar de la cartelera que se presentó en el “Ford Center”, instalación de entrenamiento de los Cowboys de Dallas, y que registró una asistencia de 4.877 espectadores.

El triunfo de Kovalev llegó seis meses después que hubiese perdido la corona frente a Álvarez en combate celebrado en Atlantic City, el pasado 4 de agosto, cuando el púgil colombiano lo sorprendió con un nócaut espectacular en el séptimo asalto.

“Ahora ha quedado demostrado que soy el verdadero campeón y que la derrota del pasado agosto se debió a un accidente, no a mi calidad como boxeador”, declaró Kovalev,

“No tengo excusas. Sabía que si llegaba a la distancia, él (Kovalev) sería el favorito, así que intenté presionar la pelea. Pienso que tuve una buena actuación, pero no obtuve el resultado. No me veo como un perdedor, pero hay que darle crédito. Salió y demostró que quería ganar la pelea”, reconoció Álvarez.

EFE