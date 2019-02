Justin Bieber inició tratamiento por depresión

Fuentes cercanas a Justin Bieber revelaron a la revista People que el cantante inició un tratamiento psiquiátrico por depresión, además de asegurar que estos episodios no están involucrados con su esposa, Hailey Baldwin, como han reseñado diversos portales.

“Justin aparenta estar cansado. Está teniendo algunas dificultades, aparenta estar cansado. Está teniendo algunas dificultades….”, reveló la fuente

Asimismo, también confesó que el intérprete de Sorry no está solo pues cuenta con la ayuda de todo su equipo, familiares y por supuesto, su esposa, Hailey Baldwin. “Tiene mucha ayuda y se sometió a un tratamiento. Está seguro de que ya pronto estará mejor”.

Durante el encuentro con el medio también se comentó que, los problemas surgen a raíz de mal manejo de la fama, lujos y dinero.

“Empezó su carrera como un típico adolescente dulce canadiense. Era un niño genial, honestamente muy tierno y educado y amable con todos los que lo rodeaban. Haber obtenido tanta fama fue algo que lo cambió. Tenía todo lo que quería y estaba rodeado de personas que le decían siempre que ‘sí’”, dijo.

Según las revelaciones del informarte, la estrella fue presionado constantemente por su padres, Pattie Mallette y Jeremy Bieber, ante el deseo de ser exitoso y millonario.

“Esto era algo que querían sus padres hasta quizás más de lo que él mismo lo quería” explicó, seguidamente dijo: “Tiene una relación muy complicada con Jeremy quien lo empujaba demasiado y esperaba mucho de él. También ha tenido altibajos con Pattie”.

Recordemos que iniciando el mes de febrero de 2019 el cantante y su esposa concedieron una entrevista a la revista Vogue, en la que Bieber confesó ser una persona sensible y que durante su carrera ha tenido episodios depresivos.

“Emocionalmente yo soy el más inestable de los dos. Me cuesta encontrar paz. Es como que todo me importa demasiado y quiero que las cosas salgan bien y que la gente me quiera”, comentó Bieber a Vogue.

