John Bolton: “El momento para que el Ejército venezolano haga lo correcto es ahora”

El asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, se pronunció sobre las sanciones interpuestas este viernes por USA a cinco funcionarios chavistas.

“El círculo financiero internacional se está cerrando alrededor de Maduro y sus amigos”, destacó en su cuenta de Twitter.

Además dijo que “el momento para que el Ejército venezolano haga lo correcto es ahora“, al tiempo que declaró que “no es demasiado tarde para ser parte de la democracia, la asistencia humanitaria y el futuro de Venezuela”.

The international financial circle is closing around Maduro and his cronies. The time for the Venezuelan military to do the right thing is now. It is not too late to side with democracy, humanitarian assistance, and the future of Venezuela. https://t.co/LBbZQ7A5lM

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 15, 2019