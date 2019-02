Joe Biden a Maduro: Solo un tirano impediría entrega de alimentos y medicinas a quienes afirma dirigir

“Sólo un tirano impediría la entrega de alimentos y medicinas a las personas a las que afirma dirigir”, dijo Joe Bideb en su cuenta en Twitter (@JoeBiden), sobre la decisión de Maduro al no permitir el ingreso de la #AyudaHumanitaria.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a “apoyar a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional”, en relación con su labor en la recuperación de la democracia en venezuela.

Por otra parte, el presidente encargado Juan Guaidó agradeció su apoyo a Biden. “Gracias @ JoeBiden por su apoyo a la lucha que emprendimos desde la @ AsambleaVE para el ingreso de comida y medicinas para los más necesitados”.

Only a tyrant would prevent the delivery of food and medicine to people he claims to lead. The international community must support Juan Guaido and the National Assembly. It is time for Maduro to step aside and allow a democratic transition. The Venezuelan people deserve better.

— Joe Biden (@JoeBiden) February 9, 2019