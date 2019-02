Inspector del Cicpc se pronuncia en contra de Maduro

El inspector del Cicpc Jesús David Gonzales se pronunció este martes en contra de la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, por medio de un vídeo que compartió a través de las redes sociales.

Gonzales hizo un llamado a los funcionarios de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), para que no repriman las manifestaciones pacíficas que se están produciendo en contra del Gobierno.

“Señores no sigan reprimiendo al pueblo, no sigan cumpliendo órdenes que no están ajustadas al derecho, recuerden que el interés general priva sobe particulares”,señaló.

El inspector además pidió a los funcionarios que recordarán que su actuación debe estar basada en el juramento que le hicieron al Estado.

“El pueblo se está manifestando señores, recuerden que nosotros actuamos bajo nuestro juramento en nombre del Estado y por autoridad desde él” indicó.

También los invitó a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino del país y a permitir la entrada de la ayuda humanitaria.

“Así que los invito a que reconozcan al ciudadano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como nuestro presidente interino y a que permitan que ingrese la ayuda humanitaria”, recalcó en reseña de El Universal.

