¡Imperdible! Madre de Curry sorprende con un tiro desde media cancha (Video)

Los aficionados del piloto de los Warriors de Golden State y de Stephen Curry, quedaron asombrados con la punteria de éste último.

A través de las rede sociales compartieron el video donde Sonya Curry, quien en un evento de la fundación que encabeza la familia Curry en el centro Hoefener, previo al All Star Game, se enfrentó con su hijo Stephen y Seth, además de la esposa de Stephen, Ayesha, en una competencia que consistía en hacer una bandeja, un tiro libre, un triple y un tiro de media cancha, al tocar el turno de Sonya de intentar atinar desde la media cancha, falló su primer intento, pero en el segundo capitalizó y generó la emoción de toda su familia y amigos que corrieron a abrazarla.

Sonya Curry, mother of Steph and Seth, drains an underhanded halfcourt shot on her second try! (via @YahooSportsNBA) pic.twitter.com/cQ8PdxatGc

— The Render (@TheRenderNBA) February 15, 2019