Francisco Monaldi sobre la nueva directiva de Citgo, “Un equipo con experiencia significativa”

El economista Francisco Monaldi, se refirió a la nueva junts directiva de Citgo, designada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

“Un equipo muy impresionante y completo una combinación de exejecutivos de PDVSA altamente respetados, con energía de primera clase con experiencia internacional significativa de una generación más joven”.

Very impressive and well rounded team, a combination of highly respected and seasoned former PDVSA executives, with top notch energy experts with significant international experience, from a younger generation. There are big challenges ahead, but this is a great start. 👏 https://t.co/T7mwyylo9c

— Francisco J. Monaldi (@fmonaldi) February 13, 2019