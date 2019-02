Filtraron video de rapero venezolano agrediendo a su pareja

View this post on Instagram

Hola @reisbelicoficial me comentaron que te gusta golpear a las Mujeres. Es más, veo que hasta te sientes orgulloso de ello. Veo la sangre de ella en la puerta detrás del piloto, ella tratando de solucionar las cosas y tú aceptando que la golpeaste porque ella te dió una cachetada al descubrir la infidelidad. Supongo que crees tener la razón y apuesto a que estudiando tu conducta: no es la primera vez que lo haces. Es irónico que tu cantes de amor y es así como lo demuestres… . . ¡Nada tiene justificación para la acción que cometiste hacía ella! @saribaumeister representa a una pequeña población que ha sufrido maltratos por parte de su pareja, la diferencia es que ella SÍ denunció, sí alzó su voz. No podemos quedarnos calladas ante este tipo de maltrato, ¡BASTA! Las mujeres debemos ser solidarias la una con la otra, solo juntas podemos evitar estas atrocidades. . . Este es un camino largo para cambiar lo que se ha considerado “normal” en la sociedad. Ni un esposo, hermano, padre, novio, amigo, etc puede ponernos una mano encima. No es NO, no es normal. No es correcto! . . NO MÁS VIOLENCIA #nomasviolencia #bysashalopez