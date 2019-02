Félix Hernández: “No me siento acabado”

Félix Hernández comenzará la temporada en la rotación de los Marineros de Seattle, pese a las dudas que generó su inconsistente temporada de 2018, pero la venidera campaña de las Grandes Ligas podría ser su última con el único uniforme que ha vestido a lo largo de su brillante trayectoria.

“Sé que este es mi último año, pero no me siento acabado”, declaró el derecho a la agencia Associated Press, luego de su primera práctica, el martes. “Creo que aún soy capaz de hacer cosas buenas, y lo que me anima es el Salón de la Fama. Es algo de gran importancia. Edgar (Martínez) acabar de entrar al Salón de la Fama. Ya veremos”.

Hernández fue considerado uno de los mejores lanzadores del beibsol, pero viene de dejar un abultado promedio de 5.55 carreras limpias, el más alto de su carrera, en 155.2 de trabajo y récord negativo 8-14. Un declive que comenzó en 2017, cuando problemas físicos acortaron su campaña y terminó con balance de 6-5 y 4.35 EFE.

En 2019 ganará 27,9 millones de dólares, en el último año de la extensión de su contrato que pactó 13 de febrero de 2013 por siete años y $175 millones (2013-2019). Para el momento de la firma, el contrato más lucrativo en la historia de MLB para un lanzador.

“No me importa lo que pasó en la temporada pasada”, destacó Hernández, que junto con Randy Johnson son los únicos tiradores con un Cy Young en los anales de Seattle. “Este es un nuevo año. Vine aquí listo para jugar. Veremos qué pasa”.

En la segunda mitad de la zafra le fue mucho peor que antes del Juego de Estrellas, al punto de perder por un breve período de tiempo su lugar en la rotación y realizar por primera vez una salida desde el bullpen (14/08/2018). Según Fangraphs la recta de Hernández cayó a 90,4 millas por hora, la más baja en su carrera, algo que le convirtió en un lanzador que pasó a depender mucho más de sus envíos quebrados y de la localización de sus pitcheos; en tanto que cerró con un registro de 0-7 y una efectividad de 6.44, sus últimas 10 salidas.

“Tienes que seguir haciendo ajustes incluso cuando llegas a la cima, y ciertamente Félix ha estado en la cima antes”, señaló el manager Scott Servais. “Pero las cosas evolucionan y cambian, y tienes que ser abierto, abierto a la información, abierto a la planificación de juego, abierto a quizás ajustar tu repertorio un poquito”.

El gerente general de Seattle, Jerry Dipoto, confirmó en enero que Hernández sería parte del grupo de iniciadores del equipo, aunque ya no será el número uno, como lo fue hasta 2018, cuando abrió el Juego Inaugural por decimoprimera vez en su carrera y décima de manera consecutiva. Una marca en la historia de la franquicia.

Hasta ahora, los tres primeros turnos de la rotación corresponderían a Marco Gonzáles, Yusei Kikuchi y Mike Leake, luego estarían Hernández y el zurdo Wade LeBlanc.

“Le ha tocado pasarla mal en los últimos años. Vamos a ver que se verá ahora”, abundó Servais sobre “El Rey”. “Félix es alguien competitivo. Es un jugador con mucho orgullo, al igual que muchos jugadores veteranos. Quiere volver a hacer lo suyo. Vamos a dejarle que lo intente”.

Hernández, de 33 años de edad, es el líder vitalicio de los Marineros en victorias (168), efectividad (3.34), ponches (2.467) y entradas (2.658).

