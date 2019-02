Eslovenia propondrá reconocer como “presidente interino a Juan Guaidó”

Este lunes Miro Cerar, ministro de Exteriores de Eslovenia, anunció que propondrá a su gobierno reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

“Voy a proponer al gobierno que reconozca a Guaidó como presidente interino de Venezuela al presidente de la Asamblea Nacional con el único objetivo de que convoque unas elecciones justas, libres y democráticas”, declaró el ministro.

Explicó que Nicolás Maduro no ganó en unas elecciones democráticas. “Ganó en unos comicios que fueron no democráticos, no fueron libres y sin transparencia”, agregó el diplomático.

Eslovenia se sumaría a la veintena de países de la Unión Europea (UE), entre ellos Francia, Alemania, Suecia, el Reino Unido, Austria y España, que han reconocido a Guaidó como presidente interino.

EFE