En Maternidad Concepción Palacios protestaron para exigirle a Maduro que acepte ayuda humanitaria #5Feb

Este martes, trabajadores de la Maternidad Concepción Palacios de Caracas exigieron al gobierno de Nicolás Maduro que acepte la ayuda humanitaria enviada por la comunidad internacional.

La presidenta del Colegio de Bioanalistas en Caracas, Judith León, afirmó que el 100% de los servicios de bioanálisis en el territorio nacional se encuentran inoperantes. “Eso significa que no funcionan las 24 horas los 365 días del año, lo que quiere decir que esas paciente que sabemos que no pueden, que no se controlan no logran ingresar a este hospital porque no tienen los insumos para orientar sus diagnóstico”.

León afirmó que esta situación pone en riesgo la vida del no nacido y la de su madre. “Necesitamos con urgencia que ese gobierno que no ha dado respuesta a los centros de salud, acepte la ayuda. Por eso exigimos que se acepte la ayuda humanitaria, cuando un gobierno no da respuesta, el pueblo se manifiesta y solicita que se apegue a la Constitución”.

12:00pm #AHORA | Trabajadores del sector salud y de la Maternidad Concepción Palacios protestaron para denunciar las amenazas recibidas por integrantes de sindicatos afectos al oficialismo, quienes les impiden manifestar por las carencias que tiene el centro asistencial #5Feb pic.twitter.com/KO5EoZB2UU — El Pitazo (@ElPitazoTV) February 5, 2019

Trabajadores de la maternidad Concepción Palacios de Caracas exigen que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria. La presidenta del Colegio de Bioanalistas, Judith León, denuncia fallas en los servicios de laboratorio de toda Venezuela pic.twitter.com/NWLrZTYQ7E — Adriana Núñez Rabascall (@Adriananunezr) February 5, 2019

Sumarium