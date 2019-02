Embajador de Venezuela ante EE.UU se reúne con Nancy Pelosi

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reunió el pasado miércoles con el embajador de Venezuela ante EE.UU designado por el presidente (E) Juan Guaidó, Carlos Vecchio, para hablar sobre el contexto político y social del país caribeño.

A través de su cuenta oficial en Twitter, Pelosi manifestó este jueves que, parte crucial de las temáticas abordadas durante el encuentro se coloca la relación estratégica entre ambas naciones, reiterando el apoyo del país norteamericano ante la situación de Venezuela “mientras buscan un futuro más brillante y libre para su nación”, concluyó Pelosi.

This afternoon, I spoke with Ambassador @CarlosVecchio of Venezuela, discussing the relationship between our two countries & reiterating America’s support for the people of Venezuela as they seek a brighter, freer future for their nation. pic.twitter.com/WI5Ql2mbeS

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 14, 2019