El Puente Tiendita.  Por Joaquín Chaparro O. (@joaquinchaparro)

El Puente Tienditas esta ubicado exactamente en la frontera entre la ciudad colombiana de Cúcuta y Ureña del estado Táchira en Venezuela, hasta hace poco conocido por el venezolano porque desde algunos años ha sido tomado por emigrantes que huyen de Venezuela hacia la hermana república y de allí, hacia otros países del continente, pero ademas, ese puente, ha sido utilizado históricamente por la diplomacia de ambos países y por ciudadanos nacionales quienes van y vienen a cucuta en busca de alimentos, medicinas y vestido. Hoy día, esta convertido en el epicentro de una disyuntiva entre la “Paz y la güera.”

Al respecto, he leído y escuchado varias versiones sobre la ayuda humanitaria, la del grupo de Lima que señala taxativamente que no habrá intervención militar extranjera, cito: El Grupo de Lima se comprometió a no considerar la opción militar en Venezuela y en 2do lugar la escuchada al Diputado Pizarro, cito: “No podemos esperar a la transición política para comenzar a reducir el sufrimiento de la gente.” y la 3era opinion, que me llama la atencion, que por cierto, es la más apocalíptica de todas, proviene del caballero Diosdado Cabello, cito: “Quien se atreva a atropellar la patria tendrá una respuesta contundente que no nos va a importar nada, no nos desesperemos que nosotros tenemos el sartén agarrado por el mango.*

En concordancia con lo anunciado por Cabello, la via al puente ha sido cerrada al mejor estilo “guarimbero” por la llegada de militares en vehículos blindados y reforzada por el régimen, mientras el ciudadano grita en las calles podrán poner un muro y no van a evitar que entre la ayuda humanitaria.”

En torno a esos hechos, me preguntó y me respondo, si preguntate, respondete tú también, cuál es el intermedio entre la paz y la guerra, entre la muerte y la vida, entre justicia e injusticia, entre la verdad y la mentira, entre la ambición(Egos) y el patriotismo, entre la traición y la lealtad.

Me respondo:

La sensatez y racionalidad que es el norte de todo estadista, la inteligencia para con la paz evitar la guerra, el conocimiento que amplia la vida ante la muerte, la verdad te hace libre, la mentira esclaviza, la traición es odio, la lealtad amor, la ambición por el bien ilumina, el patriotismo vacío es una enfermedad.

La oposición avanza a paso de vencedores, pero debe ser muy prudente para que los egos de algunas personalidades del mundo político y el apoyo de Donald Trump no nos haga sentirnos ganadores y el régimen debe entender que no siempre se gana y en está oportunidad perdiendo podría seguir vivos.&

Joaquín Chaparro O. / @joaquinchaparro