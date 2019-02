Don Omar arremetió una vez más contra “El Potro” Álvarez por crisis en Venezuela (Video)

View this post on Instagram

Ven a ver @potroalvarez La libertad, democracia y compromiso de los que hablan y se llenan la boca tú y tus secuaces le impide a la gente de tu país que reciban AYUDA HUMANITARIA. Una vez más le dejo a tu gente una ventana al mundo y la oportunidad de que te dejen saber lo que de ustedes piensan. Venezuela, voy a ti! #venezuela #venezuelalibre