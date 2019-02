Diputado Alonso: Impedir ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad

“Si aquí se niegan y hacen uso de la fuerza para evitar el ingreso de la ayuda humanitaria estarían cometiendo un crimen lesa humanidad. En Venezuela hay un genocidio silencioso. Se entierran miles de venezolanos por falta de medicamentos, porque la falta de alimentos agudizó sus casos y destruyó su salud”, asegura el diputado a la Asamblea Nacional, César Alonso.

Explica que en los últimos tres años la realidad del pueblo se ha convertido en una tragedia en los sectores más vulnerables, “la cual no ha habido ninguna intención de solucionar por parte del régimen de Maduro. Se ha invertido en armas, en fiestas, en cualquier otra cosa, menos en atender las prioridades del pueblo, lo que hizo que la situación llegara a crisis humanitaria”.

Señala que llamar a lo que vive el país actualmente crisis humanitaria le hace mucho ruido a quienes ocupan Miraflores, por eso se han opuesto a todas las iniciativas que desde un primer momento impulsó el Parlamento para abrir un canal humanitario de alimentos y medicinas, “si eso se hubiese hecho desde que lo propusimos en el 2016, se le hubiese salvado la vida a muchas personas que murieron y estarían en mejores condiciones quienes hoy tienen su vida comprometida por alguna patología”.

Denuncia que Maduro y su comitiva han mantenido una conducta reiterada de estar de espaldas al pueblo, pero que hoy la historia les está dando una oportunidad, a las Fuerzas Armadas, a los gobernadores, alcaldes y cuerpos policiales afectos a ellos para redimirse, para ponerse del lado del pueblo y hacer lo correcto, permitiendo que la primera fase de la ayuda humanitaria llegue al país el 23 de febrero.

“Sabemos que dentro de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad hay muchos que están sufriendo como sufrimos todos por escasez de insumos básicos. Muchos tienen familiares a quienes se les pudiera salvar la vida si ingresa la ayuda humanitaria. Para los altos mandos no hay crisis humanitaria, no existen los problemas. Son grandes beneficiarios de la revolución y las rentas petroleras, pero los cuadros medios y bajos saben que en este momento no tienen esa oportunidad”.

Reitera que el pueblo está claro de que el cambio político se va a materializar y no se dará marcha atrás en la gesta libertaria, “Dios permita que aquellos que tienen circunstancialmente el monopolio de las armas entiendan el momento que estamos viviendo. Vamos hacia el renacer de Venezuela como patria, es complicado. La solución de este problema es política, quienes se aferran al poder entiendan que el pueblo los detesta. Si continúan queriendo entronizarse en el poder el pueblo se va a manifestar como no lo queremos. Deseamos la solución en paz”.

“Deben darle lectura a lo que pide el pueblo”

“Ya ninguna medida del régimen para atacar a la Asamblea Nacional que conduce el cambio democrático en el país nos genera sorpresa, pues sabemos los niveles de desesperación que tienen quienes hoy usurpan el poder y no tienen el respaldo del mundo”.

Señala que han anunciado de todo, adelanto de elecciones, medidas cautelares, extradición, sanciones, pero nada de lo que hagan va a frenar la ruta que es clara: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

Indica que le están dando una lectura totalmente equivocada a lo que le dice el pueblo. “Somos gente de paz que queremos reconstruir a Venezuela y que para hacerlo necesitamos de todos, no de quienes la destruyeron pero si la base del chavismo. Le tendemos la mano a los dirigentes sociales que por una razón u otra se siente identificados con estos que usurpan el poder, porque no podemos cometer los errores terribles que ellos han cometido de perseguir a las personas, negarle sus derechos fundamentales e invisibilizarlos”.

La Verdad de Vargas