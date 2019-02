Diosdado Cabello llegó al Palacio Federal Legislativo y reiteró que ANC convocará elecciones parlamentarias #5Feb

Diosdado Cabello reiteró este martes que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) promulgada por Nicolás Maduro, convocará a elecciones parlamentarias pero aseguró que daría más detalles tras sesión.

Cabello aseguró a los periodistas reunidos que convocarán elecciones parlamentarias pero que ofrecería declaraciones tras sesión de la ANC de Maduro.

Mientras se desarrollaba la sesión plenaria de la Asamblea Nacional (AN), Cabello y demás diputados llegaron al Palacio Legislativo para sesionar en la ANC de Maduro.

Previamente, el diputado a la AN, Henry Ramos Allup, denunció que la ANC del llamado “hijo de Chávez”, podría anunciar que la AN “cesó en sus funciones” para asegurar que Guaidó ya no es la cabeza del Parlamento y, por lo tanto, tampoco es presidente encargado.

Llegan Diputados del gobierno a sesionar en la constituyente, mientras se desarrolla la sesión plenaria de la Asamblea Nacional . Ambas asambleas coinciden . pic.twitter.com/MZxsHO2vcp — Oliver Fernández (@oliverandresfz) February 5, 2019

#AHORA #5F Mientras se realiza sesión de la @AsambleaVE, directiva de la @ANC_ve llegó al Palacio Legislativo para sesión que preside Diosdado Cabello. pic.twitter.com/ryCzDuEpTX — Jorge L Pérez Valery (@perezvalery) February 5, 2019

Caraota Digital