Difunden video del momento en el que fue secuestrada una mujer en Miami

Este sábado un Policía de Miami difundió un video que muestra el secuestro de una mujer en esa ciudad estadounidense ocurrido un día antes.

En el video de vigilancia se ve cómo la mujer entra en una tienda de neumáticos, de donde es arrastrada a la calle instantes después por un hombre que la obliga a subir a un automóvil blanco, un Nissan Altima, según los oficiales.

“Queremos informar a todos que una joven ha sido secuestrada. En este video, verán que la llevan por la fuerza”, comentó el comandante Freddie Cruz,

We need your assistance identifying the female depicted in the video below, who was abducted on 2/8/19 from 2345 NW 36 St. The vehicle is being described as a newer model white Nissan Altima bearing a paper tag. Anyone with info is asked to contact our Robbery Unit @ 305.603.6370 pic.twitter.com/ytFQP9TezM

