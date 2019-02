Cruz Roja venezolana emitió un comunicado donde ratifica su apoyo a “las personas más vulnerables” #4Feb

View this post on Instagram

Declaración Conjunta del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Venezuela El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, representado en Venezuela por la Cruz Roja Venezolana, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el Comité Internacional de la Cruz Roja ratifica su compromiso de apoyar a las personas más vulnerables en el país. La Cruz Roja ha venido prestando su labor humanitaria a lo largo de su fructífera trayectoria en Venezuela, identificando las necesidades humanitarias y brindando respuesta a las mismas, apegada estrictamente a los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, especialmente los de Imparcialidad, Neutralidad e Independencia. Estos principios son claves para asistir a la población más necesitada sin tomar en cuenta su condición social ni credo político, lo que le ha permitido en todo momento la credibilidad, el respeto y la aceptación de todos. La Cruz Roja, en el fiel cumplimiento de su misión, manifiesta que está dispuesta y cuenta con la capacidad y formación para seguir asistiendo, a través de la ayuda humanitaria, a la población en sus necesidades, especialmente en los actuales momentos.