Comando Sur está preparado para proteger personal e instalaciones de EEUU en Venezuela si es necesario

El almirante Craig Faller, del Comando Sur, aseguró que el organismo está preparado para proteger personal e instalaciones de Estados Unidos en Venezuela si es necesario.

“El Comando Sur está apoyando los esfuerzos diplomáticos y está preparado para proteger al personal y las instalaciones diplomáticas de los Estados Unidos, si es necesario”, expresó Faller.

Agregó que “la solidaridad y la compasión del equipo internacional hicieron una diferencia duradera en la vida de miles. Estados Unidos proporcionó consuelo mientras Rusia volaba bombarderos con capacidad nuclear”.

“La situación en Venezuela es de calamidad. El gobierno ilegítimo de Maduro mata de hambre a las personas usando la comida como un arma, mientras que los generales corruptos son recompensados con el dinero del narcotráfico; ganancias del petróleo y otros negocios, todo a expensas de la población y los militares”, recalcó.

Adm. Faller at #SASC: “I saw impacts of #Venezuela crisis while visiting #USNSComfort’s medical mission. The solidarity & compassion of the int’l team made a lasting difference in the lives of thousands. The U.S. provided comfort while Russia flew nuclear capable bombers.” pic.twitter.com/EMw2wLvEMZ — US Southern Command (@Southcom) February 7, 2019

